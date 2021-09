V seriálu Deník na návštěvě se tentokrát redakce zastavila ve Vrábči. K aktivním spolkům zde patří ochotníci.

"Hrajeme jen komedie," říká režisérka a produkční ochotnického spolku eNDe z Vrábče Alena Neubauerová. Inspirace přišla před lety z nedalekého Brloha, kde hrály ochotnicky ženy. Aktuálně má skupina amatérských divadelníků z Vrábče za sebou 15 let působení a na chodu se podílí zhruba patnáct lidí. Poslední premiéra byla v červenci - hra Maska o dvou bratrancích, jednom trochu prostším a druhém o to vychytralejším. Netradičně je ale Maska oprášeným kusem z loňského repertoáru. "Ve hře Maska excelují Jiří Vlažný a Kuba Šmucr," zdůrazňuje Alena Neubauerová. Maska je ale jejím oprášením výjimkou. Jinak se každý rok podle Aleny Neubauerové nacvičuje nové představení. "Jen jednou jsme to udělali jinak, letos, neměli jsme kde zkoušet," přibližuje jeden z důvodů Alena Neubauerová.

Omezení měl na svědomí koronavirus. Pokud to situace dovolí, čeká teď ochotníky kolečko po okolních obcích, skoro už tradiční. "Dali jsme jiné kostýmy, upravili dialogy," upozorňuje ale režisérka, že hra od současného autora Jana Dubědy se oproti minulému provedení změnila.

"Máme hry renomovaných autorů, zahraničních i českých," reaguje principálka na dotaz, jestli je v produkci vrábečských ochotníků i nějaký kus, který si sami i sepsali. Vybírá se ale pečlivě. Zásadně komedie a takové, které lze souborem obsadit. Vybírá a obsazuje režisérka. "Hru pak předhodím hercům. Ještě se nestalo, abych to měnila," popisuje dění v zákulisí Alena Neubauerová s tím, že už poletech dobře odhadne charaktery postav.

Nejvíce lidí přijde na premiéru, vstupné je dobrovolné a náklady na představení se plus minus uhradí. "Když zbude, je i na benzin a pohoštění herců po premiéře," říká s úsměvem režisérka a dodává, že jde o klasický koníček, na který se spíš doplácí. Vystupuje se třeba na Čakovském prkně, v Holubově, Křemži, někdy Dasném nebo Včelné. Náklady stoupají s náročností kostýmů. Historická věc vyžaduje hodně půjčování včetně rekvizit. S těmi občas pomáhá při dopravě i obec, pokud jsou objemnější a do osobního auta se nevejdou. Obec zdarma půjčuje ochotníkům i sál.

Soubor od počátku neopustili vedle režisérky Michaela Márová, Adam Mára, Mirka Kadlecová, Petra Kalkušová a Petra Podzimková. Vedle Vrábečských, kterých časem ubylo, jsou v něm i lidé z okolí.

Ke kulturnímu dění ve Vrábči patří podle Aleny Neubauerové nejen divadlo. Součástí kulturního dění v obci je už neodmyslitelně akce Malá vrábecká slavnost, která se každoročně těší velikému zájmu hostů a dále třeba divadelní bál. "V minulosti to byly nádherné Cesty pohádkovým lesem a na podzim Cesta zaneřáděným lesem. Letošní výtěžek z dobrovolného vstupného Malé vrábecké slavnosti byl poslán na Moravu, oblast postiženou tornádem. Jako předsedkyně kulturní komise mám zájem na tom, aby kultura v naší obci nespočívala jen v hospodských aktivitách," zdůrazňuje s úsměvem Alena Neubauerová.