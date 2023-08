Dlouho očekávaný film moderátora a influencera Kamila Bartoška alias Kazmy ve čtvrtek vstupuje do českých kin. O novinku je obrovský zájem a většina premiérových představení už je dlouho vyprodaná.

Předpreméra Kazmova filmu Onemanshow: The Movie na Chodově. | Video: Deník/Radek Cihla

Na přísně utajovaném projektu Kazma a jeho tým pracovali přes čtyři roky. Unikátní film podle tvůrců mění zaběhnutá pravidla kinematografie a jako jediný na světě bere diváky za hranice filmového plátna do opravdové reality. Náklady na snímek se podle producentů vyšplhaly na 72 milionů korun.

Vstupenky mizí rychlostí blesku také v jihočeských kinech. Na čtvrteční premiérový den filmu s názvem Onemanshow: The Movie nachystalo českobudějovické multikino Cinestar ve Čtyřech Dvorech hned 14 představení. První z nich začíná už krátce po poledni a poslední ve 21 hodin a 40 minut. „Titul Onemamshow: The Movie jsme zadávali do předprodeje na celý premiérový týden 17. července v 10 hodin dopoledne v první vlně ve třech odpoledních a večerních časech. Sály byly téměř okamžitě vyprodané a ještě odpoledne téhož dne jsme přidávali další časy a sály. Další rozšíření nasazení proběhlo 19. července,“ přiblížila generální manažerka Multikina CineStar Čtyři Dvory Jana Soulková s tím, že největší zájem o vstupenky se koncentroval hned do prvního dne uvedení snímku.

Kazma boduje také v českokrumlovském kině Luna. „Kazma má neuvěřitelně dobrý marketing a to se samozřejmě odrazilo i na prodejnosti a rezervacích vstupenek, takže některá představení už máme vyprodaná. Přidali jsme dokonce speciální premiéru ve čtvrtek minutu po půlnoci, kterou jsme předběhli všechna ostatní kina. Už během středečního dopoledne byl tento noční čas ze čtyřiceti procent vyprodaný. Chtěli jsme, aby především mladí lidé mohli film vidět mezi prvními,“ zdůvodnil vedoucí kina Jaroslav Šlapák. Sám je prý zvědavý, co se z Kazmovy filmové prvotiny nakonec vyklube.

Promítat se bude i venku

Pod širým nebem si budou moci novinku s Kazmou ve čtvrtek užít návštěvníci letního venkovního parketu v Přehořově u Soběslavi. Začátek promítání je ve 21 hodin.

„Za tři roky, co kino děláme, tak jsme v průměru mívali kolem 130 lidí, teď ale s Kazmou enormně stoupl zájem a lidé chtějí rezervovat lístky i po deseti. Máme vyzkoušeno, že do areálu se vejde až 450 lidí, takže kapacita na promítání snad bude dostatečná,“ vypočítal Michal Paleček, místostarosta obce Přehořov. Doufá, že půjde opravdu o film a ne jen o další z Kazmových výstřelků. „Bylo by dobré, kdyby se na konci této celé akce ukázalo, že měla i charitativní podtext a vybrané peníze za vstupné skončí například u někoho s postižením,“ vyjádřil přání místostarosta. Promítání na letním parketu v Přehořově bude závislé na počasí, prognózy jsou ale akci zatím nakloněné.

Centrum kultury města Písek zařadilo Kazmův film do programu v termínu od 17. srpna do 29. srpna celkem 14 krát. „V den premiéry mohou diváci navštívit Kino Portyč nebo Letní kino, obě představení jsou téměř vyprodaná. Část tvoří rezervace, které vyprší 30 minut před projekcí filmu,“ upřesnila ve středu Andrea Kovaříková z oddělení marketingu.

Pospíšit by si měli také diváci v Jindřichově Hradci. Kino Střelnice uvede snímek Onemanshow ve čtvrtek, pátek, sobotu a středu. První dvě představení jsou už ale beznadějně vyprodaná.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

U příležitosti vstupu Kazmova snímku do kin diváci dostanou ke své vstupence i speciální soutěžní kartu. Na konci filmu se následně dozví, proč je důležité kartu uschovat a k čemu se bude hodit. Mělo by jít o přístup do projektu, který bude následovat po premiéře filmu. Čím více karet divák získá, tím má podle tvůrců snímku větší šanci na úspěch.

Kdo je Kazma?

Kamil Bartošek, který si říká Kazma, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. Vystudoval sociální a mediální komunikaci. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 proměnil koncept pořadu v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu. Kazma si rád bere na paškál známé osobnosti nebo pořady. Jednou z jeho nejkontroverznějších akcí byla účast falešného herce Jima Carreyho na Českých Lvech v roce 2015.