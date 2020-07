Ten je výjimečný podle členky organizačního týmu Karin Groh-mannové tím, že jako jediná forma veřejné zakázky, která umožňuje komunikaci s dodavatelem. Takto se podle prvního náměstka Juraje Thomy soutěžilo v krajské metropoli poprvé. „Především protože město nemělo exaktní zadání od začátku, kdy vyhlašovalo soutěž. Takto bylo možno až do finálního jednání formulovat v rámci diskuze, co od toho domu město čeká,“ objasnil Juraj Thoma.

Finance kolem KD



- skicovné účastníkům soutěže 460 tisíc (nezáleží na pořadí), projekční práce 36 mil., 258 mil. hrubá stavba, do 420 mil. Kč se mají vejít náklady na rekonstrukci (bez DPH)

Do zadání byli zapojeni provozovatelé, kteří byli činní ve Slavii či jinde, aby nevznikla atraktivní, ale nefunkční budova. V porotě zasedli zástupci všech zastupitelských klubů.

Jelikož je KD Slavie památkově chráněná, bylo určeno, že ze tří stran do ní není možno zasahovat. „Otevřít Slavii je možné směrem k městu,“ vysvětluje Jan Proksa z vítězného ateliéru.

Co v budově vznikne?V suterénu malý sál „black box“, na malou scénu bude navazovat restaurace a kavárna. V současném přízemí budou šatny pro umělce a pokračovat sem bude restaurace, kavárna. Hlavní sál bude rozšířen a otočen o 90 stupňů. Bude multifunkční a umožní pořádat velké akce i kongresová setkání. Lze ho propojit s dalšími prostory. Pojme 600 lidí na stání či 350 na sezení a až 60 hudebníků. Flexibilní sál se může přizpůsobit tipu akce. „Pódium bude vyjíždět z podlahy do výšky jednoho metru a bude flexibilní,“ vysvětluje Jan Proksa. Scény mohou fungovat zvlášť i současně, jsou akusticky oddělené. KD může být v provozu celý den. Historické schodiště se zachová a prosvětlí. Budou zde dále klubovny. Následovat bude diskuse s památkáři o střeše, kde by mohly vzniknout terasy. Terén k řece získá svažováním nový charakter. Půjde tam umístit sezení. Venkovní scéna se bude moci stěhovat ze současného místa k přístavbě. Požadavkem bylo podle Jana Proksy, aby se letní scéna, která se nově rozšíří, dala logisticky lépe propojit s budovou. Po projektu by se mělo začít stavět. Předpokládá se zahájení ve druhé polovině roku 2022.

Harmonogram



- rada města schválila výherce - Chaix&Morel Associés, Christian Anton Pichler a Jan Proksa - včera



- rok a půl budou trvat projekční práce



- začátek stavby se předpokládá na druhou polovinu roku 2022, Správa domů pak nabídne nové prostory současným provozovatelům