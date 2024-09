/ANKETA/ Znáte to, chcete se dobře najíst, ale zase za to nechcete dát tři stovky. Deník tak zjišťuje, kde se dá v našem regionu levně a přitom dobře najíst na obědové menu.

Pomozte nám najít restaurace na Českobudějovicku, kde mají na „na dnešní poměry“ nízkou cenu, ale přitom zde vaří dobře. Místo, kam návštěvníci rádi chodí a pochvalují si cenu i chuť.



Nahrává se anketa ...

Odevzdat hlas v anketě můžete opakovaně, a to každých pět minut. Hlasovat můžete do středy 18. září do 23.59 hodin.

Zapomněli jsme na nějaký podnik? Napište nám a do ankety jej přidáme.