Obsazeno už má například Concertino hotel Zlatá husa v Jindřichově Hradci. „Na Vánoce a na Silvestra máme objednanou skupinu,“ uvedla recepční Pavla Jirků a doplnila, že na Vánoce mají skupinu poprvé. Oba termíny si zabrala cestovka, která už v minulosti pravidelně vozila hosty na Silvestra. Pár pokojů sice zůstane volných, ale pronajímat se nebudou, protože skupina má rezervovaný celý hotel. „Letošní rok byl dobrý, nestěžujeme si,“ ohlédla se ještě Pavla Jirků za uplynulými měsíci s tím, že v létě bylo prakticky zcela obsazeno.

Na poslední chvíli

Nějaké volné pokoje pro Vánoce a Silvestra by se zatím našly ve Wellness hotelu Frymburk. „U nás se vždycky hodně pokojů obsazuje na poslední chvíli,“ vysvětlila Monika Bečková z obchodního oddělení. Ale vzápětí upozornila, že například na nedávné podzimní prázdniny bylo velice brzo zcela obsazeno.

KVÍZ: Jižní Čechy, sníh a zima. Vyzkoušejte si, jak dobře znáte města pod sněhem

Různě mají naplánovaný závěr prosince penziony a hotely v regionu. Někde i zavřou a dají před hektickým pracovním finišem na konci roku přednost klidně prožitým svátkům.

Jihočeská metropole

Udělají to například v Restauraci a penzionu Bergamo v Českých Budějovicích. „Jsme klasický rodinný penzion, zavíráme,“ říká provozní Lenka Smržová a doplňuje, že na tři dny o Vánocích mají zaměstnanci i majitelé volno jako obvykle. Pak bude penzion fungovat do silvestra, v poslední prosincový den má otevřeno jen do 17 hodin. V restauraci budou připravené přes den jen rezervace pro štamgasty. „Chodí k nám spoustu let stálí hosté,“ vysvětluje Lenka Smržová a dodává, že je to vlastně sváteční rozloučení s rokem.

Formy na perník nebo betlémy přibližují na budějovické výstavě čas zázraků

Kdo by ale chtěl najít v jihočeské metropoli ubytování, může zatím uspět třeba v Grandhotelu Zvon v historickém centru města.

Zadov i s cukrárnou

V lyžařském Zadově na Prachaticku v penzionu Pod Klostermannovou skálou mají na konci roku spíše soukromý režim. „Jezdila k nám parta stálých hostů, ale to s covidem pominulo,“ říká majitelka Dagmar Voldřichová. V posledních dvou letech tak je pět pokojů v závěru roku prázdných a výjimkou jsou jen rodinní přátelé. „První hosty čekáme od poloviny ledna,“ doplnila Dagmar Voldřichová a připojila, že mnozí objednávají v zimě ubytování až podle sněhových podmínek.

Ženu v Třeboni zdrtil zamrzlý kačer ve stoce. Policisté zjistili, že je plastový

Penzion Anna nad Zadovem, jehož majitelka nese shodou okolností také příjmení Voldřichová, má naopak konec roku zcela obsazený. I když jsou to spíše jednotlivé rodiny. Také tady stálá parta hostů, která jezdila patnáct let, nepřečkala covid. „Dá se říci, že máme plno každý rok,“ říká o závěru prosince Anna Voldřichová a doplňuje, že v létě je obsazeno od 1. června do půlky října. Chybí třeba obsadit tři pokoje za celé léto. A u penzionu funguje také cukrárna až do konce zimní sezony.

K turistickým cílům patří i Tábor. V husitském městě můžete ještě na závěr roku volný pokoj najít třeba v hotelu Palcát.