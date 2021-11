ve čtvrtek 11. listopadu

10.30 h František Petřík, 83 let, Č. Budějovice

13 h Alena Buchwaldková, 78 let, Omlenička

v pátek 12. listopadu10.30 h Václav Kundrát, 71 let, Žlábek12 h Marie Kobylková, 90 let, Č. Budějovice13 h Jan Zeman, 81 let, Č. Budějovice

v pondělí 15. listopadu

8.30 h Jaroslav Kolek, ned. 56 let, Včelná

10.30 h Marie Čížková, 88 let, Č. Budějovice

12 h Václav Fousek, 73 let, Holubov

13 h Miloslava Švehlová, 69 let, Č. Budějovice

14 h Václav Kebrle, 80 let, Benešov nad Černou