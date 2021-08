v úterý 10. srpna

12 h František Vávra, 76 let, Hůrka

ve středu 11. srpna

9.30 h Josef Bártl, ned. 83 let, Novosedly

10.30 h Miloslav Borový, 51 let, Litvínovice

13.00 h Ing. Karel Eremiáš, 38 let, Č. Budějovice

ve čtvrtek 12. srpna

9 h Alena Jáchymová, 77 let, Č. Budějovice

10 h Alena Bürgerová, 76 let, Č. Budějovice

13 h Václav Frček, 74 let, Pištín