V pondělí 16. srpna

9.30 h Vladimír Čalkovský, ned. 74 let, Č. Velenice

12 h Bedřich Nedvěd, ned. 92 let, Č. Budějovice

14 h Lukáš Opolzer, 18 let, Lišov

V úterý 17. srpna

9.30 h Mgr. Drahomíra Venclíková, 76 let, Hrdějovice

12 h Miroslav Chvojsík, 62 let, Týn nad Vltavou