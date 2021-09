10 h Eva Bauerová, 81 let, Č. Budějovice (v kapli na hřbitově sv. Otýlie)

8.30 h Josef Rousek, 78 let, Lišov 9.30 h Milan Kolář, 70 let, Boršov n. Vlt.

10.30 h Helena Matějková, 90 let, České Budějovice 13 h Stanislav Vondruš, ned. 94 let, České Budějovice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.