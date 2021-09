v pondělí 20. září

14 h Marie Marhounová, 75 let, Hluboká nad Vltavou

v úterý 21. září

10.30 h Vlastimil Koucký, 92 let, České Budějovice

ve středu 22. září

9.30 h Hana Moserová, ned. 70 let, Dasný

10.30 h Radka Tržilová, 88 let, Č. Budějovice

12 h Milan Šefl, 83 let, Č. Budějovice

13 h Jarmila Škopková, 71 let, Nedabyle

14 h František Flachs, 92 let, Č. Budějovice