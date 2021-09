12. h Miloš Černý, ned. 90 let, Ločenice

10.30 h Marie Švarcová, 91 let, Suchdol n. Lužnicí

14 h František Flachs, 92 let, Č. Budějovice

13 h Jarmila Škopková, 71 let, Nedabyle

12 h Milan Šefl, 83 let, Č. Budějovice

10.30 h Radka Tržilová, 88 let, Č. Budějovice

9.30 h Hana Moserová, ned. 70 let, Dasný

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.