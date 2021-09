13 h Tomáš Prokop, 27 let, Litvínovice

9.30 h Jaroslava Martincová, 64 let, Strachovice

8.30 h Kateřina Šobrová, 49 let, Č. Budějovice

13 h Karel Hoření, 91 let, Č. Budějovice

12 h Ing. Stanislav Valek, 77 let, Borek

10.30 h Jiřina Přibová, 85 let, Č. Budějovice

8.30 h Květoslav Havle, ned. 70 let, Velechvín

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.