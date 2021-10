13 h Miroslava Kolářová, 89 let, Boršov n. Vlt.

12 h Jiřina Křížová, 93 let, Č. Budějovice

10.30 h Stanislav Hais, 87 let, Č. Budějovice

9.30 h Karel Böhm, 75 let, Č. Budějovice

8.30 h František Horák, 83 let, Č. Budějovice

14 h Růžena Kajgrová, 82 let, Č. Budějovice

12 h Ilona Kočerová, 75 let, Č. Budějovice

9.30 h Bohuslav Švikruha, ned. 70 let, Č. Budějovice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.