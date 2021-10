10.30 h Markéta Boniatti, 48 let, Hrádek

14 h Ing. Petr Gaydicza, 55 let, Litvínovice

12 h Jaroslava Němcová, ned. 83 let, Štěpánovice

10.30 h Jan Neubauer, 79 let, Kamenný Újezd

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.