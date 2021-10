14 h Vlasta Cybulská, 85 let, Boršov nad Vltavou

13 h Antonín Nejedlý, 84 let, Krtely

12 h Marie Marková, 89 let, Zlatá Koruna

10.30 h Milan Vojta, 77 let, České Budějovice

10.30 h Markéta Boniatti, 48 let, Hrádek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.