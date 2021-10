14 h Vojtěch Kahoun, 71 let, Nemanice

13 h Jaroslav Marek, ned. 89 let, Dobrá Voda

12 h Marie Moučková, ned. 81 let, Čakovec

10.30 h Augustin Böhm, 86 let, České Budějovice

9.30 h Karel Doležal, 73 let, České Budějovice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.