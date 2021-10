10.30 h František Večerka, 80 let, Dolní Chrášťany

9.30 h Jan Kümmel, 65 let, Lipí

14 h Mgr. Zdeňka Stašková, 64 let, Č. Budějovice

12 h Zdeněk Schücker, 73 let, Č. Budějovice

9.30 h Marie Divišová, ned. 90 let, Č. Budějovice

8.30 h Jaroslava Šubrtová, 74 let, Hrdějovice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.