ve čtvrtek 18. listopadu

8.30 h Marie Honzáková, 70 let, Č. Budějovice

12 h Jaroslava Šebková, 68 let, Ševětín

v pátek 19. listopadu

8.30 h Beata Lovečková, 40 let, Č. Budějovice

9.30 h Milada Lošková, 87 let, České Budějovice

14 h Václav Suchý, 65 let, Č. Budějovice