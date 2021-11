Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. | Foto: Deník / Redakce

v úterý 23. listopadu

9.30 h Vlastimil Matějka, 97 let, Č. Budějovice

10.30 h Vojtěch Kloud, 72 let, Č. Budějovice

14. h Vladimír Foltýn, 75 let, Č. Budějovice