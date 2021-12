V pondělí 27. prosince 2021 8 h Eva Hnídková, 82 let, Č. Budějovice 12 h Milan Budínský, 69 let, Č. Budějovice 14 h Marie Jiřičková, ned. 82 let, Litvínovice

V úterý 28. prosince 2021

8 h Mgr. Květoslava Žemličková, 59 let, Adamov

9 h Pavla Jerhotová, 47, České Budějovice

10 h Josef Vrchota, 68 let, České Vrbné

12 h Ludmila Bícová, 88 let, České Budějovice

14 h Alois Školák, ned. 86 let, Doudleby