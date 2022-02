Ve středu 2. února 10.30 h Františka Vránová, 83 let, Olešnice 12 h Manfréd Schubert, 79 let, Srubec

Ve čtvrtek 3. února 2022

8.30 h Jindřich Marischka, ned. 79 let, Č. Budějovice

10.30 h Jana Völflová, 54 let, Kamenný Újezd

13 h Marie Foučková, ned. 87 let, Č. Budějovice