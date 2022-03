v pondělí 28. března 2022

9.30 h Jan Ševčík, ned. 70 let, Křemže

10.30 h Josef Vajner, 88 let, Vyšší Brod

12 h Václav Schönbauer, 68 let, Č. Budějovice

13 h Ing. Jiří Kouba, ned. 75 let, Č. Budějovice

14 h Jiří Jirmus, 91 let, Hluboká nad Vltavou