ve čtvrtek 19. května 8.30 h Petr Bílek, ned. 49 let, Ledenice 14 h Vladimír Šulista, 64 let, Litvínovice

v pátek 20. května 2022

8.30 h Blažena Řehořová, 94 let, České Budějovice

10.30 h Josef Čížek, ned. 73 let, České Budějovice

12 h František Anděl, ned. 73 let, České Budějovice

13 h Jaroslav Mrkvan, 94 let, České Budějovice

14 h Eva Jozová, ned. 70 let, Hluboká nad Vltavou