Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie:

Ilustrační foto. Poslední rozloučení. | Foto: archiv Deníku

v úterý 13. prosince 2022

9.30 h Pavel Bartyzal, 79 let, Radostice

10.30 h Miloš Vlach, ned. 90 let, Č. Budějovice

13 h Dana Poláčková, 58 let, Jaroměř

14 h Martin Kordina, 72 let, Č. Budějovice