ve čtvrtek 26. ledna 2023

10.30 h Marie Záveská, 85 let, Č. Budějovice

12.00 h Miloslav Růžička, 82 let, Č. Budějovice

13.00 h Milan Biner, ned. 68, Purkarec

14.00 h Antonín Fellinghauer, 66 let, Zliv