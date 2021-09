13 h Jiří Dorazil, 76 let, Nové Hrady

8.30 h František Vařil, 85 let, Zliv

14 h Růžena Zlatohlávková, 94 let, České Budějovice

10.30 h Věra Kolářová, ned. 84 let, Hosín

9.30 h Ladislav Urban, ned. 71 let, Majdalena

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.