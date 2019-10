Mezi nimi také Karel Červený. Ten moderoval čaje a čtyřicet let působil jako diskžokej. Začínal s oblíbenými českobudějovickými kapelami. „Ve vinárně Hrozen jsem říkal vtipy a bubeník povídá: ty jsi ukecanej, pojď s náma,“ a tak se dostal do branže. Nejprve začínal jako bedňák, zvukař a moderátor. „Nejoblíbenější byl rock,“ vzpomíná Karel Červený na 60. léta. V té době hrály v Armáďáku, tj. dnešním KD Slavie, nebo v Besedě oblíbené kapely Sinners či Sharpers.

Diskžokej uváděl tehdy každou píseň. Foto: Archiv Karla Červeného

Diskotéky začaly na přelomu 60. a 70. let. „Každej, kdo měl vinárnu, měl diskžokeje. Ten hrál způldarma. Kapely stály peníze,“ líčí změnu zábavy Karel Červený. Nakonec patřil mezi pět dýdžejů, kteří měli k dispozici veškerou produkci Supraphonu. „Hrál se popík, ABBA, Elton John, Madonna,“ vyjmenovává, co letělo v 80. letech. Pouštěl také Jima Morrisona. „To jsme mohli, nemohli. Když jsme věděli, že přijde kontrola, stáhli jsme ho a dali jsme Haničku Zagorovou,“ vysvětluje DJ. Jednou se dostal kvůli „řečem“ na policii. „Musel jsem vysvětlovat, jak jsem to myslel, že naše popkultura je taková a maková,“ vypráví.

Nejuvolněnější atmosféra byla v 60. letech, kdy „letěly“ odpolední čaje. Když jeden skončil, pokračovalo se k večeru na jiný. V době normalizace musel začít Karel Červený chodit na přehrávky. „Nebylo to jen o muzice, museli jsme vědět, kdy se narodil Lenin, ale ptali se i na impresionisty, chtěli povšechní znalosti,“ říká.

Tenkrát se DJ prezentoval. „Uměli jsme mluvit, uváděli jsme každou písničku,“ přibližuje povolání. Kde sháněli informace? „V Bravíčku,“ odvětí překvapivě. Obsahovalo totiž americké, britské i německé hitparády. Lidi chodili „trsat“ právě kvůli dobrému diskžokejovi.

Co se tehdy pilo? „Pivo desítka,“ odpovídá hned. „S padesátikorunou byl člověk velkej král. Pohostil kamarády a koupil slečně dvě vína,“ směje se. Vždyť pivo stálo tehdy 1,60 Kč.

Mladí se seznamovali dříve podle Karla Červeného lépe a radostněji. „Kluci čekali na ploužáky a pak řekli: smím prosit? Člověk se musel snažit, aby holku, co se mu líbí, dostal na parket,“ zdůrazňuje. Důležitá byla i móda. „Kdo neměl džíny, byl mrtvej,“ vypráví Karel Červený. Nakupovalo se v Tuzexu, lidi sháněli bony. „S dlouhým hárem byl člověk bourák, ale ve škole měl problém,“ dodává 68letý dýdžej, který za mixážním pultem stál ještě před čtyřmi lety.

Dnes je jiná doba. Mladí se prý tolik bavit neumí. „Nebo nemají kde,“ uvažuje Karel Červený.