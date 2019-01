České Budějovice - Pavel Chlouba má zahradnictví jako povolání i koníček. "Například v Holandsku je atmosféra na zahradách velmi komorní, často bývají velmi malé a extrémně udržované," říká.

Pavel Chlouba. | Foto: archiv

Co vás přivedlo k zahradnictví, toužil jste po téhle profesi třeba už v první třídě? Nasměroval vás takhle rodinný vliv?

Byl to nepochybně vztah k přírodě, který ve mně pěstovali rodiče. Zhruba od druhé třídy jsem chtěl být lesníkem, poté mykologem. Nakonec jsem se rozhodl pro zahradničení, neboť jsem měl pocit, že mi právě zahradnictví nabízí největší možnosti s přírodou spolupracovat.

Máte nějakou oblíbenou květinu nebo strom? A mají také místo ve vaší zahradě?

Oblíbenců mám hodně. Stromy mám rád obecně, fascinují mě jejich schopnosti ovlivňovat mikroklimatické poměry a připravovat prostředí, ve kterém najdou útočiště mnozí živočichové i rostliny. U květin obdivuji nejenom jejich vzhled, ale i schopnosti, jako například pokrývat půdu a chránit ji proti erozi nebo zaplevelení. Myslím si, že i relativně obyčejné rostliny mají obrovský potenciál vylepšovat kvality našich životů. K mým oblíbencům patří duby a javory a z květin třeba kakosty, nízké trvalky.

Studoval jste zahradnickou školu, jak se vám na ní líbilo?

Zahradnictví jsem studoval na střední i vysoké škole. Odborné předměty, které mě bavily, mě naplňovaly. Ale kvůli obecným předmětům jsme se k mnoha odborným věcem dostávali jenom obtížně, nebo vůbec. Také jsem těžce nesl způsob, podle kterého se měl vybrat vhodný uchazeč na studium zahradnictví. V mém případě například rozhodovalo, že jsem byl z města – tehdejší systém nepočítal s tím, že městský kluk může dělat zahradnictví s nadšením. Přijímání studentů určovaly kvóty a ty znevýhodňovaly uchazeče z města. Vzali mě až na odvolání.

Dnes jezdíte za zahradami i do zahraničí, liší se v tomto ohledu jednotlivé země?

Byl jsem vícekrát ve Francii. Také jezdím do Holandska, Belgie, Velké Británie i jiných zemí. Ve zkratce se dá říct, že pro každou zemi je něco typického, takže ty rozdíly jsou poměrně patrné. Například v Holandsku je atmosféra na zahradách velmi komorní, často bývají velmi malé a extrémně udržované.

Jste příznivcem české zahrady, dá-li se to tak formulovat, nebo spíše zahrady anglické, či jiné?

To je trochu těžká otázka. Určitě bych mohl říct, že jsem příznivcem anglického zahradnického myšlení. Anglický, ale možná bych mohl říct, že britský přístup k zahradničení je úžasný. Stejně tak úžasná je jejich touha pěstovat. Když se pochvalně vyjadřuji k anglickým zahradám – a to se děje poměrně často – moji oponenti donekonečna opakují, že zahradničení jde v Anglii samo – díky vynikajícím přírodním podmínkám. Ale já jsem přesvědčený o tom, že přírodní podmínky tvoří jenom menší část jejich úspěchu. Zbytek je v hlavách a ve způsobu myšlení.

Málo se u nás obecně ví třeba o zahradách ruských nebo bulharských, našel byste na nich něco zajímavého a třeba i společného s našimi zahradami?

Bulharsko i Rusko jsem sice navštívil, ale z jejich zahradnického umění jsem viděl příliš málo na to, abych to obecně posoudil. Rozhodně si ale myslím, že východní národy jako třeba Rusové, Ukrajinci a mnohé menší etnické skupiny mají vynikající schopnosti rostliny pozorovat a objevovat jejich vzácné, léčivé schopnosti. Rád bych se do Ruska vypravil, abych viděl třeba, jak pěstují a zpracovávají některé druhy užitečných rostlin. Také bych si tam rád zapátral po starých odrůdách zeleniny, které prověřil čas i drsné klimatické podmínky. Myslím si, že je v nich obrovský genetický poklad.

V současnosti se mnozí obracejí k takzvaným přírodním zahradám, jak to vnímáte?

Mám velmi rád, řekl bych dokonce, že preferuji zahrady, které ctí vztah k přírodě a umožňují existenci různým organismům, i těm, které nejsou typicky zahradní. Mám rád trvalkové výsadby, stromy, včetně ovocných. Velmi si vážím lidí, kteří opravdu nad zahradou přemýšlejí a kteří ji vnímají jako celek. Mám rád pokoru a intuici, i schopnost zahradu pozorovat a také vyhodnotit, jaká péče o ní je nejvhodnější. Na druhé straně ale mám často pocit, že za nálepkou přírodní zahrady se někdy schovávají i ti, kterým vyhovuje nepořádek a chaos. Pojem přírodní zahrada se mi tedy jeví jako trochu neurčitý.

Kdybyste si mohl vybrat místo kdekoliv na zemi, jak velkou zahradu a kde byste chtěl mít? S podmínkou, že byste ji musel zvládnout sám obhospodařovat.

Určitě bych si vybral zahradu u nás – nejraději v jižních Čechách. Její velikost mi přijde druhořadá, myslím, že by se mi líbila rozloha kolem 20 arů. Preferoval bych ale nejradši nějaký obezděný prostor, jaký je typický třeba pro klášterní či farské zahrady. Důležité by pro mne bylo, aby tam rostlo alespoň několik vzrostlejších stromů. Nejspíše bych ze zahrady udělal alespoň částečně veřejný prostor na různé ukázky a zahradnická školení.

Máte nějaký životní cíl, nějakou vizi?

To jsou asi silná slova, chtěl bych ale nadále zahradničení přibližovat běžným lidem. Je to krásná a zdravá činnost – a to nejenom fyzicky, ale i psychicky. Lidé, kteří propadli kouzlu zahradničení, obvykle nemají čas na hlouposti a lumpárny.