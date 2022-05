V Branišovské začala uzavírka, podívejte se na první chvíle

A dopravní omezení přibývají, protože stavební sezóna je v plném proudu. Například v Českých Budějovicích, kde mimo jiné stále trvá zúžení tranzitní Strakonické ulice, začala v pondělí 16. května nová uzavírka v Branišovské ulici. Kvůli vybudování nového kruhového objezdu s průměrem přes 30 metrů na křižovatce s ulicí Milady Horákové. Nová kruhová křižovatka má po stavbě navazující komunikace zlepšit situaci v nedaleké ulici Na Sádkách, kde vyrostla řada bytových domů, ale bez vhodného dopravního řešení a navázání na dopravní systém města.

Aktuální uzavírka v Branišovské se týká nejen Budějčáků, ale i řidičů, kteří využívají Branišovskou k příjezdu do jihočeské metropole až z Prachaticka nebo Českokrumlovska.

Časová rezerva

Při cestě přes České Budějovice je tedy aktuálně dobré počítat s časovou rezervou. Radí to i Jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář. „Vyjet o půl hodiny dřív, pokud je to možné,“ naznačuje dopravní specialista asi jediný recept, jak se do cíle dostat včas. Ale uznává, že ne vždy mají řidiči tu šanci. Odborníci také varují před zvýšeným rizikem kolizí v kolonách. Například opravy v budějovické Strakonické ulici pro Ředitelství silnic a dálnic ČR už by ale měly skončit do 6. června.

U Složiště místo polí vyrostou obchody, investor zmínil také Ikeu

Na křižovatce Branišovské a Milady Horákové se bude pracovat déle. Vznikne zde nový kruhový objezd. „Průměr křižovatky bude 32 m, bude mít čtyři ramena a tři bypassy, příští rok na ni naváže i nová místní komunikace v délce asi 640 metrů, která propojí ulice Branišovská a Na Sádkách,“ uvedl k městské investici náměstek primátora Petr Holický s tím, že má pomoci dopravně vyřešit dlouhodobě nepříznivou situaci v ulici Na Sádkách a v nájezdu z ulice Na Dlouhé louce.

První etapa stavby potrvá od 16. 5. do 19. 6. 2022. Začátek uzavírky provázely i zmatky, protože někteří řidiči se obraceli zpět do ulice Milady Horákové, když nemohli do Branišovské odbočit k univerzitě.

Objížďka Branišovské

Řidiči vozidel o nosnosti do 6 t jedoucí ze směru Dubné/ Branišov mohou uzavírku Branišovské objíždět ulicí M. Horákové, O. Nedbala a J. Opletala zpět na Branišovskou. Stejná trasa v opačném směru je pak i pro řidiče jedoucí z centra. Řidiči vozidel nad 6 t ze směru Dubné/ Branišov budou směřováni objízdnou trasou dále po ulici M. Horákové až na E. Rošického a dále po Husově třídě směr centrum, stejná trasa platí i pro řidiče jedoucí v opačném směru.

Na jihu Čech se střídají uzavírky, ve Strakonické vyměnili pruhy