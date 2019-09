Budete nabízet opravdu přímo aktivní pohyb?

Kdo přijde a bude mít chuť si náš krásný dívčí sport zkusit, bude mít možnost.

Jak konkrétně?

K dispozici bude náčiní, zájemci si mohou vyzkoušet některé dovednosti.

Ve vašem klubu jsou pro zájemce dveře otevřené?

Doslova. Jedenáctého září od půl třetí do půl páté připravíme ve Sportovní hale pro všechny naše příznivce Den otevřených dveří.

Jak bude probíhat?

Bude to veřejný trénink, který bude spojený se zápisem do přípravky a dalších tréninkových skupin. Děvčátka ročníků 2013, 2014 a 2015 mohou předtím přijít k zápisu do přípravky také devátého září do tělocvičny Základní školy Oskara Nedbala. Starší dívky budou zařazeny do zájmových gymnastických kroužků. Těšíme se na každou dívku.