Když člověk přijde o všechno

Z extrému do extrému. Není to tak dlouho, co kvůli suchu platila výstraha před zvýšeným rizikem požáru. Teď jsme naopak čelili mnoha výstrahám před vydatnými dešti a dokonce i povodněmi.

Váš člověk v Deníku - Martin Tröster. | Video: Deník / Martin Tröster