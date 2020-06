Potřebují Budějovice další nákupní zónu? To je otázka, kterou jsem na tomto místě položil před pár dny v reakci na dokončovaný obchodní park vedle zahradnictví u Okružní ulice.

Když nový obchod, tak český | Video: Tröster Martin

Kromě jiných se ozval čtenář Vlastimil Hošek. Souhlasí s názorem, že podobných zařízení je ve městě dost. Pokud by měl tu moc rozhodovat o tom, zda v Budějovicích bude další obchoďák, pak by záměr posvětil jen za předpokladu, že provozovatelem bude česká firma, která nabídne české zboží, zejména potraviny. Výhody? Doma zůstanou výnosy a přispějeme tím k nárůstu v potravinové soběstačnosti. Napište mi, co si o tom myslíte vy.