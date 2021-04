Ani větší obce nebo dokonce města, než je Olešník, nemají takový bazén, jaký zde vybudovali v 80. letech minulého století.

Plovárna pojme až 1250 lidí. Podle starosty Milana Kotýnka je největší návštěvnost 900 až 1100 lidí za celý den, když se o prázdninách vše vydaří, hlavně počasí. „Jezdí sem i lidé z Vodňan, z Netolic, ze širokého okolí,“ naznačuje starosta, že o zájemce není nouze. V květnu se podle momentální situace budou shánět brigádníci na pozice plavčíků.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

O plovárnu v Olešníku pečuje už od jejího vzniku Jan Růžička. Přes třicet let. „Já to pamatuju úplně od začátku, ještě když tu byl rybník,“ řekl Jan Růžička už dříve Deníku. „Plovárna se stavěla v letech 1982 až 1984. Zaváželi jsme rybníky, stavěl se velký bazén,“ popsal Jan Růžička vznik vodní plochy o rozměrech 50 x 20 metrů. „Ten malinkatý, pro děti, se dělal, když spadly stíhačky v Budějovicích. Zrovna sem vezli várky betonu a řidiči říkali, že v Budějcích spadla letadla,“ doplnil další střípek z historie budování areálu Jan Růžička.

V roce 2019 se uskutečnila rekonstrukce areálu plovárny, kdy se řada věcí vylepšila nebo přibyly nové prvky. Letos je podle Milana Kotýnka plánována před sezonou hlavně údržba kovových prvků ve strojovně. Na starost by to měla mít místní firma. „Když se jedná o menší zakázky, kde to dovoluje zákon, zadáváme práce místním firmám,“ říká Milan Kotýnek s tím, že například byly podobně provedené menší opravy kaple na návsi v Oleš᠆níku nebo opravy vodovodu v mateřské škole.