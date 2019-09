Ta je podle Liliany Bereznikové, spoluautorky patentu, unikátní tím, že vznikla spojením nejpokročilejší technologie pleťové masky a na živiny bohatého kaviárového extraktu.

„Tato inovativní technologie byla původně vyvíjena s cílem najít co nejefektivnější a nejšetrnější způsob přenosu léčivých látek do kůže, což se díky unikátním vlastnostem nanovláken povedlo. Ten samý systém jsme vnesli i do kaviárové masky a přizpůsobili ho k řešení kosmetických problémů, s nimiž se české ženy potýkají,“ přiblížila masku Liliana Bereznikova.

Její hlavní složkou je lipidový extrakt, který dodává Fakulta rybářství a ochrany vod JU. Jak uvedl Václav Nebeský z Fakulty rybářství a ochrany vod JU a vedoucí projektu, vyrábí jej z jiker jeseterů chovaných přímo u nich na fakultě. Jikry z jeseterů získávají přitom jen jejich uspáním, nikoliv usmrcením. „Jikry mám na mističce, proženu je metodou, na jejímž konci je lahvička oleje,“ přiblížil, jak extrakt vzniká s tím, že z jednoho kila jiker vznikne od 80 do 110 mililitrů oleje.

Jaká je výhoda takové masky, popsal Jiří Mrkvička, ředitel společnosti Ceskykaviar.cz s. r. o.: „Vyzdvihl bych právě tu vlastnost suché masky. Při aplikaci tak nehrozí žádné zašpinění, maska nestéká. Další výhodou je rychlost transferu, garance je do deseti minut.“

Jedná se v pořadí již o třetí produkt, masce předcházely denní a noční krém, které uvedli na trh před rokem. "Díky několikaletému vývoji produktu denní a noční krém ze strany univerzity jsme měli ten pravý a správný základ, který nám otevřel cestu do koupelen uživatelek a díky němuž se nám daří rozšiřovat produktovou řadu," řekl Jiří Mrkvička s tím že následovat budou krémy na dekolt, krok a podočnice. "Z hlediska našeho obchodního plánu pro rok dva tisíce devatenáct bylo cílem se dostat alespoň na šestnáct set prodaných kusů, mohu však říct, že byla tato hranice už dávno pokořená," odpověděl na závěr na otázku, jak se pleťové krémy prodávají.