Plastové tácky a jednorázové příbory spolu s půlitrem piva v plastovém kelímku. Klasický základ většiny občerstvení u vodáckých kempů je zároveň postrachem některých vodáků a lidí, kterým záleží na čistotě řeky a přírody i okolí stánků u nich. V trojici otavských kempů se tohle rozhodli změnit a dokázat, že to jdei jinak.

LIDÉ JSOU SPOKOJENÍ

Provozní a majitel Martin Krejčí buduje své kempy už pět let. Impulsem ke snížení odpadu a ochraně přírody pro něj byla jak situace u nás, tak i v zahraničí. „Už dříve jsme obaly omezovali a snažili se fungovat ekologicky. Po loňském výletu po Asii jsme se ale rozhodli udělat to pořádně a dotáhnout co nejdál,“ vzpomíná Martin Krejčí. Při svých túrách s batohem a přáteli tehdy narazil na pláže plné odpadu.

Umělohmotné nádobí tedy vyměnil za porcelán a kov, jednorázové kelímky vystřídaly skleničky, tupláky a vratné nádoby. Ze sortimentu zmizely dokonce i PET flašky nahrazené nápoji ve skleněných lahvích. „Vypadá to dobře, dobře se z toho jí a pije, je to prostě pěkný,“ komentuje kempař. Zákazníci to dle něj přijímají v pohodě, často i chválí. „Občas musíme někomu vysvětlit, že vratná záloha na kelímek není proto, abychom ho naštvali. Ale to jsou výjimky. Většina lidí to uznává jako dobrou věc,“ chválí Martin Krejčí.

BUDOUCNOST BEZ OBALŮ

K jeho přístupu se snaží alespoň zčásti připojit i další kempy. „V praxi si ověřují, jak je to použitelné a že to tak skutečně jde dělat,“ popisuje majitel kempů a dodává, že likvidace plastů bude do budoucna určitě jediná cesta. „Legislativa je v tomhle odhadnutelná. Jednorázové plasty se budou rušit, trend je tímhle směrem nastavený,“ myslí si Martin Krejčí. Coby příklad uvádí i zálohy na plastové lahve v sousedním Německu či Skandinávii.

Zatímco jinde zakazují prodeje a regulují nabídku, podle Krejčího by se mělo začít u samotného zákazníka. „Pojďme to udělat tak, aby prodej zůstal a bordel se vůbec nevytvářel. Omezovat a regulovat nemá sebemenší smysl,“ hodnotí Martin Krejčí s tím, že finančně zásadní rozdíl v provozu nepociťuje a celý projekt by již neměnil. „Lidi to přijímají pozitivně, nikomu to neškodí, je to tak prostě správný,“ uzavírá.