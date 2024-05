Velká část kempů otevřela k 1. květnu a díky pěknému počasí a volnému dnu uprostřed týdne se hned slušně zaplnily.

Například známý Camping Lipno Modřín na březích Lipna měl v uplynulých dnech pro neznalého až překvapivě mnoho hostů. Důvod byl ale prostý. Startoval zde cyklistický závod Blinduro 500+ s téměř šesti stovkami účastníků a velká část si našla ubytování přímo v kempu. Podle Zdeňka Póla, hlavního organizátora, je lipenský závod už řadu let oblíbenou akcí pro vyznavače horských kol.

To v Autokempu Štilec zatím přivítali hlavně rybáře. „Jezdíme sem pravidelně několik let. Kvůli rybám,“ konstatoval Jiří Moravec z Brandýsa, který přijel se dvěma syny. „Je to tady hezké,“ doplnil a prozradil, že návštěvy nejsou bez úspěchu. „Chytil jsem tu už kapra, amura a cejna,“ vypočetl nejmladší z trojice rybářů Filip Moravec a dodal, že největší z nich byl kapr o délce 90 centimetrů. „Baví mě chytat,“ zmínil Filip s tím, že svému koníčku se věnuje jen na Štilci. „Jezdíme sem vícekrát za rok. Teď jsme tu byli na prodloužený víkend od středy. Dnes jedeme domů,“ připojil v nedělním dopoledni Jiří Moravec.

První jezdí rybáři

Čtvrtý rok už byl v autokempu nedaleko Kamenného Újezdu na Českobudějovicku s rodinou Radek Hausner z Českého Brodu. „Předtím jsme jezdili na rybník Dvořiště. Ale chtěli jsme někam jinam a kemp byl otevřený v květnu jenom tady,“ ohlédl se v čase Radek Hausner. Teď má rodina k dispozici obytný vůz, před kterým staví ještě stříšku, jinak jezdili pod stan. Snaží se vyrazit všichni, ale není jednoduché to skloubit tak, aby měl každý čas. Na výlety vyrážejí i mimo kemp. „Když jsme tady, vždycky někam jedeme. Včera jsme byli v Českém Krumlově,“ řekl ke končícímu pobytu při balení Radek Hausner.

Podle Lenky Bartošové, která je na brigádě v recepci, jezdí pravidelně na začátek provozu zejména rybáři. „Hlavní sezóna začíná s prázdninami,“ zmínila. A jaké je složení turistů? „Stanů moc není, chatky bývají plné,“ řekla k provozu a dodala, že hodně jezdí Němci s karavany, kteří přespí třeba jen jednu noc. V rozlehlém areálu funguje samostatně i bistro a po celý rok další zařízení - Resort restaurace Štilec, která má celoroční provoz a ubytování nabízí v apartmánech a pokojích. Ubytování se zavírá v lednu na deset dnů kvůli renovacím a údržbě. Únor je slabší a od března už lidé do resortu na ubytování jezdí. Největší návštěvnost je o prázdninách.

Ulicemi Českých Budějovic se hnal barevný dav, zastavil i dopravu

Podle provozního Denise Kotisy ovlivňuje restauraci víc blízkost hlavního tahu na Český Krumlov než provoz kempu v sousedství. „Spíš se projeví počasí, nebo je znát, když se střídají turnusy na jarní prázdniny,“ říká Denis Kotisa k návštěvnosti. Část hostů podle něj přijde na kávu nebo na jídlo také díky tomu, že je poblíž restaurace nabíječka pro elektroautomobily, postavená firmou Tesla.

V létě budou hodně kempů plnit vodáci a ty otužilejší už bylo možné vidět na Vltavě i o uplynulém víkendu. Měli pro ně otevřeno třeba v tábořišti na pravém břehu řeky u Nahořan nedaleko Větřní. Od 1. května otevřel i kemp U Kučerů ve Zlaté Koruně nebo Poslední štace v Boršově nad Vltavou.