Sezóna na Vltavě je v plném proudu a úsekem mezi Vyšším Brodem a Zlatou Korunou denně proplouvají tisíce vodáků. A s nimi tečou i miliony korun, do pokladen vltavských kempů a občerstvení. Podívejte se, kde berou karty a kde musíte platit postaru, v hotovosti. A také kde na Vltavě najdete bankomat.

Platba pouze v hotovosti. V některých kempech na Vltavě, jako třeba ve Vltavanu, se bez hotovosti neobejdete. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Někteří vodáci jsou smíření s tím, že bez hotovosti si leckde neškrtnou, jiné to mrzí a chválí ty, co jdou zákazníkům vstříc a platební terminál mají. „Já platím v kempech hotově všude, a vůbec se tomu, že neberou karty, nedivím,“ svěřil se Martin Štefko, který se na jih Čech na vodáckou dovolenou vydal z Rožnova pod Radhoštěm. „I u nás v Beskydech většinou karty neberou. Podnikatelé za to platí poplatky, a dokud nebudou nastavená pravidla tak, že je platba kartou nebude stát víc než platba hotovosti, tak by to ani povinnost být neměla.“ Dostatek peněz si vybral před cestou na vodu. „Bágl sebou nosím na vodě všude tak jako tak, takže mě nošení peněz ani nijak neobtěžuje.“

Občerstvení u Papouščí skály. Tady kartou nezaplatíte.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Naopak František Kubík, který přijel s partou kamarádů z Brna, nechápe, že se ještě někde kartou platit nedá a že si nevystačí s chytrým telefonem v kapse. „V dnešní době mi to hlava opravdu nebere. I kdyby byl poplatek za kartu třeba dvě koruny, tak ať si o to obchodníci zvednou cenu, já to klidně zaplatím, ale nutit mě chodit k bankomatu vybírat peníze a nosit je sebou, když mi všechny příjmy chodí na účet, to mě neskutečně rozčiluje,“ rozohnil se. „Podle mě to má být automatická služba zákazníkovi a tečka. A vůbec nejhorší je, když si někde něco objednám, chci zaplatit a oni mi až potom řeknou, že to kartou nejde. To mě opravdu berou všichni čerti.“

Kemp Viking na Pískárně.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováJako službu zákazníkovi, bez ohledu na poplatky, nabízejí možnost platit kartou v kempu U Vikinga na Pískárně. „Terminály máme nějaký třetí, čtvrtý rok. Nějaké poplatky tam jsou, ale lidi si to prostě žádali. Spousta lidí se ptala, jestli se dá kartou platit, takže jsme je pořídili. Nabízíme i možnost cash-back, lidi si u nás můžou vybrat hotovost, pokud jim na cestu nestačí,“ přiblížila majitelka kempu Lenka Majerová. „Dneska je všechno mnohem dražší než dřív a někteří u sebe nechtějí tolik peněz vozit. Ubytování, lodě a jídlo pro rodinu, to už se pěkných pár tisíc nasčítá.“

ANKETA: Vadí vám, že v některých restauracích, stáncích, barech neberou platební karty? Odpovědět můžete na konci článku.

Terminály U Vikinga mají jen od jara do podzimu. „Máme je v pronájmu, na podzim si je firma odveze, na jaře nám je zase přiveze. Jen tam zavoláte, okamžitě přijedou, všechno nastaví, je to úplně bez problémů. A ani já nemusím jezdit do banky pro hotovost, pokud ji potřebuju, využívám náš systém.“

Hurá do jižních Čech. Můžete tam nejlíp naložit s volným časem, tvrdí průzkum

Naopak v kempu v Rožmberku nad Vltavou se bez hotovosti neobejdete. „Poptávka po platbách kartou u nás není nijak velká a problém jsme s tím nikdy neměli, abychom kvůli tomu terminály pořizovali. A vzhledem k tomu, že jsme jen sezónní provoz, tak to zatím ani neřešíme, ale do budoucna to vůbec nevylučujeme,“ svěřila se provozovatelka kempu Monika Dobiášová. (zug)

Kde na Vltavě zaplatíte kartou, a kde ne?

S platební kartou, resp. chytrým telefonem si vystačíte U Kučerů ve Zlaté Koruně v potravinách a v restauraci (na recepci berou jen hotovost), v kempu Nové Spolí v restauraci, v kempu Vltava ve Všeměrech nebo U Vikinga na Pískárně. Naopak jenom hotovost berou v kempu v Rožmberku, U Fíka, pod Papouščí skálou, ve Vltavanu v Novém Spolí nebo třeba Pod Hrází ve Vyšším Brodě.

Bankomaty na Vltavě z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny

Vyšší Brod: Své bankomaty má ve městě Česká spořitelna (Míru 344), Komerční banka (Náměstí 29) a Moneta (Náměstí 45).

Rožmberk nad Vltavou: Ve městě je, před městským úřadem na náměstí, bankomat společnosti Euronet (nebankovní společnost).

Nahořany, resp. Čeřín: Je zde bankomat ATM Point (nebankovní společnost).

Větřní: Bankomat ČSOB je v horní části města (Šumavská 1).

Český Krumlov: V centru města a v jeho blízkosti bankomaty většiny bank (např. KB, ČS, ČSOB, Moneta, Reiffesenbank, Hello Bank) nebankovní Euronet ho má U Zelené ratolesti.