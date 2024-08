Sleduje několik generací této české židovské rodiny, která přispěla k rozkvětu české a československé kultury. Její příběh byl násilně přerušen holocaustem. Malým zázrakem se v krabici v Anglii zachoval rodinný archiv: stovky dopisů, dokumentů, fotek a kreseb, dokonce několik rukopisů knih. Výstava je sestavena především z tohoto vzácného rodinného archivu a nabízí fascinující a velmi osobní pohled do života rodiny v průběhu více než sta let. Popisuje její život v Rakousku-Uhersku, v nově vzniklém Československu a v době druhé světové války. „Dívat se do minulosti bývá jako cestovat do cizí země, kde se všechno dělá jinak, ale čím více jsem se seznámil s příběhem rodiny Welsovy, tím silnější jsem měl pocit blízkosti,“ uvádí David Vaughan, autor a kurátor výstavy. A přesně tento pocit blízkosti k rodině Welsových výstava vytváří.

close info Zdroj: Archiv Paměť národa zoom_in Ida, Martin, Tomáš a Rudolf Binzovi kolem roku 1930.

„Příběh rodiny Welsových je v mnohém podobný rodině Kendeových. Dobře situovaná rodina moderního střihu s četnými společenskými kontakty, milovníci umění, podnikaví a vzdělaní lidé jsou náhle konfrontováni s nevysvětlitelným zlem nacistické ideologie. Tvořivost Tomáše a Martina Welsových zase dá ihned vzpomenout na samizdatový magazín budějovické židovské komunity Klepy. Spojnic s osudem budějovické židovské menšiny je ale víc, například záchrana pozůstalosti po Welsových u rodáka z Hluboké nad Vltavou Josefa Štiftera za nápadně podobných okolností, při nichž byly zachráněny právě Klepy,“ uzavírá autor výstavy.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 4. září od 16 hodin v prostorách Kendeho vily v Otakarově ulici 9. Výstava bude dále otevřena veřejnosti vždy hodinu před konáním pravidelných komentovaných prohlídek a dalších akcí pro veřejnost ve vile. Po předchozí telefonické dohodě s pracovníky Paměti národa Jižní Čechy bude umožněna individuální prohlídka výstavy pro skupiny o minimálně 10 účastnících a pro školní kolektivy.

Zdroj: TZ Paměti národa Jižní Čechy