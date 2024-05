Jak říká Tomáš Trantina, ředitel jihočeské Paměti národa, pro veřejnost bude dům každou středu otevřen při komentované prohlídce. „Navíc minimálně dvakrát do měsíce chceme uspořádat besedu, debatu nebo přednášku se zajímavými hosty na historická a společenská témata. Třiadvacátého května tady vystoupí ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš. Vyprávět bude o budějovických německojazyčných Židech a co o nich lze najít na známém serveru Kohoutí kříž, jehož je spoluautorem.“

Více než stoletá stavba v Otakarově ulici se také začne postupně opravovat. Nejprve dojde na obnovu elektroinstalace, odvlhčení sklepů a na připojení na veřejnou kanalizační síť.

Prohlídka Kendeho vily v Otakarově ulici v Budějovicích.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Komentované prohlídky vily s publicistou Janem Ciglbauerem budou vždy od 17 do 18 h ve středu 22. května, 19. června, 3. července, 24. července a 14. srpna. Vstupné 200 korun.

Prohlídky s fotografem a publicistou Milanem Binderem budou vždy od 17 do 18 h ve dnech: 29. května, 12. června, 10. července, 31. července a 21. srpna. Vstupné 200 korun.

Stavba pochází z roku 1920, kdy ji nechal postavit továrník Viktor Konrad, od roku 1924 byl vlastníkem domu Josef Kende, který v roce 1927 nechal v severovýchodním rohu přistavět šatnu. Rodina Kendeových (původně rodina Kohnových) byla rozvětvenou budějovickou židovskou rodinou. Vlastník vily Josef Kende byl nejstarší z 10 sourozenců a spolu se svým otcem byl spoluvlastníkem závodu na čištění peří. Závod byl ve 40. letech zkonfiskován v rámci arizace židovského majetku. Celá rodina byla v průběhu války transportována nejprve do Terezína, rodiče Josef a Helena a jejich tři synové – Otto, Rudolf a Erich. V roce 1944 byla rodina kromě Rudolfa postupně transportována do Osvětimi, kde zahynula. Prostřední syn Rudolf Kende válku přežil, vrátil se zpět do Českých Budějovic a pokračoval ve vlastní hudební tvorbě a soukromém vyučování hudby.