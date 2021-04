Zdroj: Deník

Manželé, provozující Restauraci Pod Ločenickým vrchem, mění na pátek a sobotu od základu jídelníček.

Druhým rokem je zde v nájmu Pavlína Jílková, které pomáhá manžel. „Nakoupíme suroviny a když to na konci týdne spočítáme, vychází to tak nula, nula,“ říká k aktuálnímu provozu Petr Jílek s tím, že se vydělá tak na režii. „Nechceme zákazníky nechat hladové,“ dodává však s úsměvem Pavlína Jílková ohledně toho, že stále drží otevřeno alespoň omezeným způsobem. Za uplynulý rok ale museli nejednou sáhnout i do rezerv. Také třeba točené pivo vyměnili za lahvové. Při posledním uzavření ještě vytočili naražené sudy a zbylé si odvezl pivovar, vyšel tím restauratérům vstříc. Točené pivo by teď nebyla šance prodat ani přes PET lahve v potřebném množství tak rychle, aby se zbytek v sudu nekazil. A navíc se nesmí prodávat pivo přes okénko v kelímku.

Začátek manželů v ločenické restauraci nebyl jednoduchý. „Startovali jsme ode dna, nikdo nechodil a kouřilo se tu, i když to bylo zakázané. Dá se říct, že se lidé naučili chodit,“ ohlíží se Petr Jílek za dobou, kdy manželé podnik, který patří obci, provozují. Přes týden vládne nabídce česká kuchyně a vydávání obědů. V pátek a v sobotu nastává změna.

Šéfové ločenické restaurace zužitkují zkušenosti z bývalé společné práce v rychlém občerstvení. A nasadí do nabídky burgry, pizzy, smažák v housce nebo tortilly. „Jak je zvláštní doba , lidé jsou stále doma a vaří obvyklá jídla, tak už nemají chuť na klasiku. A objednají si pro změnu hranolky nebo pizzu,“ líčí Pavlína Jílková zákulisí dnešní gastronomie. Uspět se dá i na malé obci, ale je třeba se hodně snažit a vybalancovat například ceny tak, aby byli zákazníci spokojeni a podnik přitom neprodělával. A brát podle Petra Jílka jen jako třešničku na dortu, když lze uspořádat diskotéku, ples nebo třeba firemní akci.

V podstatě záchranou pro provozovatele restaurace bylo loňské rozvolnění opatření v dubnu. Mohli otevřít občerstvení u hřiště, kde i při dodržení hygienických opatření byla šance na potřebnou tržbu. Rodiče zde mohli pohodlně hlídat hrající si děti a ještě si koupit občerstvení. A dodržet přitom například požadované rozestupy. A uvolnění vyhlížejí s nadějemi i letos.