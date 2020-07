Od soboty musíme nosit roušky na vnitřních hromadných akcí, jichž se účastní přes 100 lidí. Od pondělí se tyto akce budou moci konat maximálně pro 500 osob.

Kdyby měli na svatbě stovku hostů, musela by roušky zajistit i Štěpánka Veškrnová původem z Jindřichova Hradce. Ano si se svým snoubencem chce říct až v říjnu, ale vývoj situace kolem koronaviru bedlivě sleduje už teď. „Je těžké něco plánovat. Pravidla se rychle mění. To je buď anebo,“ konstatovala mladá slečna žijící v Českých Budějovicích. Svůj den by chtěla prožít s padesáti přáteli, věří tak, že z ní na začátku října bude vdaná paní. „Kdyby to ale mělo být jako předtím, že bude svatba o deseti lidech, tak ji nejspíš zrušíme. To nemá cenu,“ dodala.

Manažerka multikina CineStar v českobudějovickém IGY Centru Svatava Kopečková zmínila, že nové nařízení vlády neznamená pro provoz multikina žádné omezení. „Nadále budeme promítat beze změny a čekat, jak se situace vyvine,“ sdělila s tím, že v multikině je devět sálů, z toho tři mají kapacitu nad 100 lidí. „Aktuálně však podle toho, jak vypadají rezervace i průměrná návštěvnost promítání, sta diváků na jedné projekci rozhodně nedosahujeme. Ve chvíli, kdy uvidíme, že rezervací bude víc, budeme situaci řešit. Máme to obtížné v tom, že k nám lidé chodí postupně, a tak se těžko můžeme připravit dopředu. Jednorázové roušky však máme naskladněné a jsou k dispozici, pokud přijde víc než 100 lidí. V IGY jsou k mání i roušky za pár korun z tamního rouškomatu. Samozřejmě je dál před vstupem dezinfekce, mezi každým promítáním speciálně čistíme toalety a dodržujeme dvoumetrové rozestupy,“ doplnila Svatava Kopečková.

Opatření se podle principála cirkusu Humberto Hynka Navrátila vztahují i na jeho provoz. „Stan budeme moci naplnit jen z poloviny,“ zmínil s tím, že mají tisíc míst pro diváky. Dle jeho slov se vrátí skoro na začátek sezony. „Lidé budou muset mít roušky, klaun zase štít,“ vzpomněl opatření, která má ještě v živé paměti.

Koronavirus prý tradičnímu cirkusu zatápí od začátku. Museli změnit i trasu turné. „Nyní jsme měli být v Moravskoslezkém kraji, kde se ale objevilo lokální ohnisko, tak jsme vše ze dne na den přehodnotili a vyrazili na jih Čech,“ vysvětlil.

Mluvčí táborského Divadla Oskara Nedbala Veronika Zemanová uvedla, že do konce srpna je naplánovaný program s omezenou kapacitou. „Navíc se akce konají venku, takže by se nás opatření do konce prázdniny neměla zatím týkat,“ nastínila.

Například místa na workshop párové akrobacie v divadelní zahradě v podání Losers Cirque Company Prahy je nutné rezervovat. „Sice je tato akce zdarma, ale kapacita se brzy naplní,“ okomentovala s tím, že v současnosti se nic nemění. „Očekáváme však, že od září, kdy se má začít hrát ve velkém sále, budeme situaci nějak řešit,“ upozornila, že kapacita hlavních divadelních prostor je 650 osob. „Podzim asi nebude takový, jak jsme předpokládali,“ odhaduje Veronika Zemanová.

Podobně je na tom táborský klub Garage. Jak sdělila jeho produkční Nina Cibulková, open-air koncertů se omezení netýká. „Jelikož máme akce venku, tak se pro nás jako pořadatele nic nemění. Tedy zatím, pokud vláda neřekne jinak,“ zdůraznila. Dle jejích slov by to byla škoda. „Máme nachystaný nabitý kulturní program i pro druhou půli prázdnin. Všichni jsme byli nadšení, když se kultura opět rozjela a bojíme se nových omezení reagujících na celkovou situaci, která není ještě zcela pod kontrolou,“ popsala nejisté vyhlídky.

V pořadí 28. ročník Bechyňského festivalu dechových hudeb, který se má konat v neděli 9. srpna, také nepočítá s nějakými omezeními návštěvníků. „Opatření se týkají vnitřních prostor, a tak venkovní akce jsou stále v plánu. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ prohlásila Jolana Siblíková z bechyňského informačního centra.

Město Tábor aktuálně pořádá pouze venkovní akce s výjimkou městských galerií, kde se v jeden okamžik nikdy nenachází více než 100 návštěvníků. Mluvčí města Luboš Dvořák zmínil, že na plánovanou akci Magická noc (1. 8. 2020) Táborští počítají s tzv. regulovaným vstupem, tzn., že s pomocí brigádníků zajistí, aby se v prostoru Velkého šance nenacházelo více než tisíc lidí najednou. Plánovaná rekonstrukce bitvy (8. 8. 2020) počítá se čtyřnásobným provedením, kdy na každé představení bude přítomno max. 1000 osob (vč. účinkujících a technického personálu).

Také zářijový festival Táborská setkání bude město organizovat tak, aby počet návštěvníků „naředilo“ na konkrétních místech (náměstích, uličkách) pod 1000 osob. Smyslem letošní dramaturgie je vybrat si z programu jeho část, nikoliv stihnout program celý. Luboš Dvořák doplnil, že město Tábor se bude vždy striktně řídit opatřeními, která vydá vláda, a která nařídí omezení počtu lidí na akcích.