I přes chladné počasí posledních dnů roste v jižních Čechách počet případů onemocnění lymeskou boreliózou. Dokonce jde o nejvyšší čísla pro toto období za posledních několik let.

Klíště. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Jihočeští hygienici evidují k 16. kalendářnímu týdnu letošního roku celkem 87 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a jeden případ klíšťové encefalitidy. To je pro toto období výrazně nejvíce za poslední roky. Loni ve stejnou dobu bylo v kraji potvrzeno 64 případů.

Vzhledem k aktuálnímu počasí i výhledu pro příští dny se nyní předpokládá nízká aktivita klíšťat. Za vysoká čísla však může především uspíšený nástup jarního až letního počasí v uplynulých týdnech, jak vysvětlila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „Přes současnou studenou vlnu dosavadní ráz počasí a mírná zima velmi urychlily nástup aktivity klíšťat. Jsme krajem s dlouhodobě vysokým výskytem klíšťové encefalitidy, jedním z nejvyšší ve střední Evropě," popsala s tím, že v případě tohoto onemocnění je situace zatím klidná. Podobně jako loni registrují hygienici zatím jeden potvrzený případ.

V posledních letech je však v kraji patrný výrazný růst počtu potvrzených případů lymeské boreliózy. Ten kromě sezon ovlivněných pandemickými opatřeními neklesl pod čtyři sta. V roce 2018 to bylo 473 případů, v roce 2019 bylo 431 případů, předloni 529 a vloni 518 případů.

V končícím týdnu zaznamenali jihočeští hygienici jedenáct nově potvrzených případů. Celkem jich je v kraji 87, což je o 23 případů více než loni v tomto období. „Pokud by tento trend pokračoval, můžeme letos zaznamenat jeden z nejvyšších výskytů lymeské boreliózy v historii,“ komentuje aktuální data ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Nejvíce potvrzených případů je momentálně na Českobudějovicku (34, +5 v týdnu), Táborsku (16, +3) a Jindřichohradecku (16). Dále je aktuálně na Prachaticku 6 potvrzených případů stejně jako na Písecku, na Českokrumlovsku je 7 (+3) a na Strakonicku 2. Jediný zatím potvrzený případ klíšťové encefalitidy je na Českobudějovicku.

Za loňský rok bylo kromě 518 případů lymeské boreliózy v kraji zaznamenáno též 81 případů klíšťové encefalitidy. Proti ní existuje efektivní očkování, které je pro pojištěnce nad 50 let věku zdarma. Optimální období pro očkování je před začátkem hlavní sezony aktivity klíšťat.

· Klíšťová encefalitida je onemocnění virového původu s přírodní ohniskovostí, může mít fatální následky, například poškození nervového systému a ochrnutí. Onemocnění klíšťovou encefalitidou se projeví v první fázi po jednom až dvou týdnech od přisátí zvýšenou teplotou či horečkou, malátností, bolestmi hlavy či kloubů. Druhá fáze nastoupí po několika dnech relativního klidu vysokými horečkami a příznaky napadení centrálního nervového systému, kam kromě silných bolestí hlavy patří závratě, poruchy spánku, dezorientace, svalový třes či tuhost svalů v šíji. U osob s oslabenou imunitou, souběžným chronickým onemocněním či u seniorů může být průběh závažný včetně ochrnutí a selhávání životně důležitých funkcí. U všech pacientů je důležitý klid na lůžku a podpůrná léčba. · Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. V jižních Čechách se nejvíce případů vyskytuje dlouhodobě především na Jindřichohradecku a Táborsku, tedy v povodí Nežárky a Lužnice, v posledních letech stoupá výskyt i ve vyšších nadmořských výškách a z okresů velmi výrazně na Českokrumlovsku. Proti lymeské borelióze neexistuje v našich podmínkách očkování, její příznaky je možné léčit antibiotiky. U boreliózy může být symptomem prvního stádia červená skvrna, šířící se kolem místa přisátí. Druhé stádium má chronický průběh a nastupuje i několik měsíců po přisátí. Projevuje se bolestmi kloubů či postižením nervového systému. I borelióza může mít u oslabených pacientů závažný průběh.

Co se týče věku nakažených osob, u obou onemocnění převládají skupiny starších dospělých a seniorů. U klíšťové encefalitidy byl nejvyšší počet onemocnění v posledních letech registrován ve skupině 45 – 54 let, 65 – 74 let a 55 – 64 let. U lymeské boreliózy to jsou věkové skupiny 65 – 74 let, 55 - 64 let a 45 – 54 let.

Nově nahlášené případy se objevují nejvíce od března či dubna do listopadu, a to zhruba ve dvou vlnách s vrcholem v srpnu, respektive v říjnu. U lymeské boreliózy vzhledem k charakteru průběhu onemocnění ještě i v listopadu či v prosinci.