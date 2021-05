U zrodu hudebního klubu TEMPO se sešli lidé z různých oblastí včetně zkušených produkčních, dramaturgů, provozních. Mezi nimi například provozovatel klubu Daniel Jirotka nebo Adéla Kolářová, která se stará o produkci a dramaturgii.

Pro klub si vybrali KD Slavie, konkrétně prostor po hudebních podnicích Highway 61 a River Music. Proč? „Slavie je podle nás nejhezčí dům v Budějovicích a přišlo nám škoda, že je tento prostor dlouhodobě prázdný,“ odpovídá Daniel Jirotka. KD Slavii před rekonstrukcí, která ji čeká ve druhé polovině roku 2022, chtěli oživit a zkusit něco nového. „Také nám tady takovýto prostor chyběl. Díky tomu se Budějovice dostaly zpět na koncertní mapu některých kapel,“ doplňuje. Na vybraném místě zbyl pouze bar, museli tedy nejprve rekonstruovat a upravovat.

„Všimli jsme si, že po uzavření Cafe Klubu Slavie do Budějovic přestaly jezdit kapely střední velikosti, které bychom chtěli do Budějovic opět dostat. Tata Bojs v Budějovicích nehráli několik let a takových kapel je více,“ vysvětluje ještě Adéla Kolářová k výběru vystupujících.

Covidová pauza

Na přípravu neměli tolik času, přesto sezvali zvučná jména. Než provoz klubu přerušila pandemie, stihlo se jen pět koncertů. Na řadu pak přišlo přesouvání. „Oříšek nebyl ani tak domlouvat nové termíny s kapelami, ale znovu se nadchnout a odhodlat se tvořit program do nejistého období,“ přiznává Adéla Kolářová. „To se nechtělo ani nám, ani umělcům,“ říká. Vzdát se nemínili. „Už při rekonstrukci a otevíračce jsme počítali s tím scénářem, že se klub může kdykoliv kvůli covidu zavřít,“ tvrdí Daniel Jirotka, i když mrzení kvůli tomu, že se naplánovaný program neuskutečnil, zažili. Hudební klub TEMPO ale prý funguje jako multifunkční prostor pro všechny, kdo o něj projeví zájem. „V době nouzového stavu a dalších vládních opatření, se tam průběžně točí podcasty a konají se tam různé schůze, v backstage občas někdo hraje na bicí a podobně,“ přibližuje dvojice.

Nyní se už podle nich vrací světlejší vyhlídky. „Už je jednodušší vymýšlet a dotvářet program na podzim 2021,“ shodují se. Těšit se můžete na např. na Emmu Smetanu, Vladimira 518, kapely Kalle nebo Tata Bojs.

O pokračování po rekonstrukci nebo v jejím průběhu jinde prý tým neuvažuje. „Je to projekt pro teď a na tomto místě,“ říkají, avšak dodávají: „Co není, ale může být. Máme rádi kulturu a žijeme tady, takže pokud někdo z nás nebo i někdo jiný navrhne nějaký další projekt, který by dával hlavu a patu, jsme připraveni se v něm realizovat a vložit do něj naši energii a zkušenosti.“

Kde vystoupí, pokud to opatření dovolí:

4. 6. Emma Smetana, Jordan Haj

10. 9. Vladimir 518, Sifon

24. 9. Kalle a acoustic band

25. 9. Arte della Tlampač

2. 10. Tata Bojs

8. 10. WWW Neurobeat

22. 10. Mustang Bluesride

3. 12. FVLCRVM

16. 12.Iva Bittová & Dunaj

Další koncerty se plánují