V pátek a v sobotu mají poslední šanci ti, kteří si chtějí zabruslit kolem Samsonovy kašny na náměstí. Postupně totiž končí provoz adventního městečka. V provozu by ale mělo ještě být vyhlídkové kolo nebo má zůstat i v sobotu otevřená zvonička a některé stánky.

Pokud byly vhodné podmínky, našlo si na kluziště jako obvykle cestu plno bruslařů. „Když přeje počasí, přijde hodně lidí,“ potvrdil Deníku František Strnad, správce městečka. Doplnil, že ještě 6. ledna se bude bruslit, i když se postupně v areálu sklízí výzdoba. Ve čtvrtek se skládalo pódium, protože kulturní program v adventním městečku, prodloužený oproti jiným rokům, skončil na přelomu roku.

Kdo si přijde zabruslit, musí jen počítat s tím, že několikrát za den je technická přestávka na úpravu ledu, odpoledne od 16 do 16.30 hodin a večer od 19 do 19.30 hodin. Pokud se nic mimořádného nestane (například mimořádně intenzivní déšť), je otevřeno od 10 do 21 hodin.