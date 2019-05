Jižní Čechy – Slučování farností. Před takovým krokem stojí Biskupství českobudějovické.

Jak uvedl Miroslav Bína, mluvčí Biskupství českobudějovického, důvodů je několik. „Tím hlavním je ale skutečnost, že ubývá kněžích, kteří by mohli spravovat stejný počet dosavadních farností,“ vysvětlil s tím, že letos v červenci budou vysvěceni jen dva jáhni, kteří by se za rok mohli stát kněžími. „Už v červnu by mělo být ale vysvěceno šest tak zvaných trvalých jáhnů. Jsou to jáhni, kteří jsou ženatí. Ti mohou být pomocníky nějakého faráře, vést například bohoslužbu slova,“ přiblížil.