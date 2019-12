Kniha dnes bude v 17 hodin slavnostně představená veřejnosti v milevské městské knihovně. „Martin Strouhal je osvědčený autor v této oblasti. Už v roce 1991 byl jedním ze spoluautorů knihy Letci Písecka, což je první skromná knížka, která historii pilotů R. A. F. v našich končinách uvedla,“ vysvětlil ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář. Dodal, že letos do muzea získali od vzdálené příbuzné rodiny Jeřábkovy pozůstalost po Janu Jeřábkovi, o které vůbec netušili, že existuje. „Bylo tam skoro všechno, vyznamenání, spousta dokumentů, ale i vysvědčení včetně toho nešťastného z táborského gymnázia, kdy ho vyhodili. Byly tam ale i letecké průkazy, první osvědčení o pilotáži, povolávací rozkaz na vojnu z roku 1938 a podobně,“ pokračoval Vladimír Šindelář.

Pozůstalost obsahovala především 150 fotografií, z nichž je podle něj minimálně 140 pro lidi z Milevska neznámých. „To si říkalo o knížku. Martin Strouhal napsal text a já to připravil vydavatelsky. Vznikl tak průvodce životem Jana Jeřábka od kolébky až do hrobu, a to doslovně. Myslím si, že i když má Jan Jeřábek v Milevsku pamětní desku a jmenuje se po něm jedna ulice, moc se toho o něm neví. Myslím si, že touto knížkou jsme ho opět – byť obrazně – vrátili mezi živé,“ dodal Vladimír Šindelář. V knize převládají fotografie z dětství až po vojnu, ale i z Francie a Anglie.

Život Jana Jeřábka vyhasl v jeho 23 letech 15. července 1942. Zahynul v souboji s německým bombardérem Junkers JU-88 v kabině stíhacího letounu Spitfire Mk.

Podle Martina Strouhala byl Jan Jeřábek milý a usměvavý mladý muž, který měl rád život. Milevské muzeum ho letos na jaře představilo také výstavou.