Jarmila Voběrková, iniciátorka projektu a předsedkyně spolku Otevřená rodina, uvedla, že se jedná o unikátně zpracovanou knihu pro děti, které vyrůstají v náhradních rodinách – v pěstounské péči, v adopci nebo u příbuzných. „Předloha knihy vznikla v Nizozemí a já jsem se s ní setkala na konferenci, které jsem se zúčastnila jako pěstounka,“ říká Jarmila Voběrková. „Ihned jsem věděla, že se jedná o velmi potřebnou knihu, která chyběla mým i mnoha dalším pěstounským dětem," řekla.

Dodala, že Kniha života slouží jak jejich náhradním rodičům, tak zvláště dětem, ke snazšímu přijetí jejich cesty z biologické rodiny k náhradní rodině. "Příběhy holčičky Lízy a chlapce Lukáše pomáhají pochopit dětem, že ne vždy děti mohou vyrůstat ve své původní rodině, ale jsou kolem nich lidé, kteří je mají rádi a s velkým pochopením je přijímají do svých rodin," přiblížila Jarmila Voběrková příběh s tím, že publikace je strukturovaná a graficky zpracovaná Eliškou Marčíkovou. „Jsou to děti, které neměli možnost vyrůstat ve své biologické rodině, a tak přichází o přímé informace o jejich historii,“ říká otec Tomas van Zavrel, který knihu z nizozemštiny přeložil. „Až skrze tuto knihu jsem si uvědomil, jak je vzácné vyrůstat v biologické rodině a mít možnost se kdykoliv zeptat na to, jak to bylo dříve," dodal.

Knihu nelze koupit v knihkupectví, ale pouze objednat u Spolku Otevřená rodina, na jejich webu otevrenarodina.cz, kde je možné se s ní i více seznámit. Díky hlavnímu sponzoru Nadace Terezy Maxové dětem, a dalším přispěvatelům Nadační fond Rozum a cit, Jesy, Sorex, Nadační fond A.V.A., Sdružení pěstounských rodin stojí tato publikace pouze 400 korun.