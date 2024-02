Jestli si chcete koupit nějaký zajímavý titul, pravítko, sešit, omalovánky nebo kalendář v Knihkupectví Kosmas v přízemí českobudějovické Besedy, tak si musíte pospíšit. Otevřeno tu bude jen do 29. února.

Knihkupectví Kosmas v českobudějovické Besedě. | Foto: Deník/Edwin Otta

Knihy ze skladu už nastoupily opačnou cestu, oproti té obvyklé. Pomalu se začaly stěhovat do beden. V regálech obchodu je ale ještě plno. „Do konce února máme slevu 25 %,“ říká vedoucí obchodu Terezie Beránková. Když v Besedě před šesti lety Kosmas začínal, po Kanzelsbergeru, přišla sem i Terezie Beránková. „Práce v knihkupectví byl vždycky můj sen,“ říká Terezie Beránková a dodává, že kdysi pracovala v knihovně, pak ve volnočasových aktivitách s mládeží. „Vždy jsem to chtěla vyzkoušet a když jsem hledala novou práci, tak tohle knihkupectví otevíralo. Byl to pro mě hezký dárek. Ale teď mám zase otevřenou cestu k něčemu dalšímu. Když jedno končí, něco nového začíná. Těším se na to, co se objeví,“ říká s úsměvem. I když teď musí knihy z polic vyklízet, místo, aby je tam skládala, bere situaci s optimismem.

Pravidelným zákazníkům je líto, že knihkupectví končí, dávají to najevo. „Oceňovali jedinečnou atmosféru, co jsme tu měli, ale bohužel jich nebylo tolik, aby se prodejna udržela,“ říká ke konci provozu Terezie Beránková.

Kosmas v Českých Budějovicích zavře pobočku s koncem února. Ty nejbližší pobočky budou napříště v Sušici, Plzni a Praze, ale zůstane možnost objednávání knih přes internet.