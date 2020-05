Na Sokolském ostrově se v rámci Majálesu objevila knihovna. Lidé do ní mohou knihu přidat, nebo si ji odnést.

Lidé se zastavují u knihovny na Sokolském ostrově. Na snímku je František Řihout z Jihočeského divadla. | Foto: Deník / Jitka Davidová

Jakub Raus z Budějovického Majálesu uvedl, že veřejná knihovna bude na Sokolském ostrově do pátku 29. května. "Jedná se o akci Majálesu, která bude trvat do pátku. Jde o veřejnou knihovnu, do které lidi mohou přidávat a nebo si naopak brát knížky," popsal.