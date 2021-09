Festival trvá do soboty 11. září. Přesunul se z dubna kvůli koronavirovým opatřením.

Nebude chybět ani festivalový stan, který najdete ve středu a ve čtvrtek na náměstí přibližně proti radnici. Budete tam opět moci vybírat knižní poklady. Do knižní sbírky mohou lidé stále darovat tituly, které již doma nechtějí. „Letos jsme o některé knížky přišli vinou náhlé povodňové vlny ve sklepě, některé uplavaly a rozpustily se ve vodě. Ale máme jich přesto dost,“ vysvětluje Miroslav Boček s tím, že budete opět moci vybírat z několika tisíc knížek. Podle Elišky Štěpánové z organizace festivalu můžete ve středu darovat knihy přímo ve stanu, po festivalu pak do veřejné knihovničky kavárny Kabinet CB, kam je můžete nosit dále i po celý rok.

Ve čtvrtek 9. září se opět projdete se spisovatelem Janem Štifterem, tentokrát po plesnivých sklepech na starém městě. Uslyšíte příběhy historických domů, na literární procházce zazní úryvky z jeho povídky Andělíčkářka. Sraz je na zastávce MHD Družba – IGY naproti IGY Centru. Hostem festivalu bude válečná reportérka Markéta Kutilová. Debatovat bude o Kurdistánu a Arménii. V dalších dnech zajděte například na slam-poetry, křest nové knihy Miroslava Pecha, recitační soutěž Vrbenský rohlík či do divadla SUD na interpretaci Havlovy Vernisáže studenty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.